Транзит газа через Украину является единственный способом переправить российский газ в Европу.

Известно, что через Украину проходят две нитки газопровода (одна приостановлена по инициативе Украины, другая транспортирует газ в Европу), а газотранспортная система протяженностью 37,6 тысяч километров в однониточном исчислении страны признана второй по величине на европейском континенте.

Российский президент Владимир Пути во время Валдайского форума подчеркнул, что через украинские территории проходит транзит российского газа в Европу и за это российское правительсто платит украинцам деньги. Путин прокомментировал получение украинским правительством денег за транзит российского газа словами: «Деньги не пахнут»

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По словам российского президента, Украина остаётся транзитной страной, а перед Россией имеются обязательства по поставкам газа в европейские страны, в связи с чем россияне продолжают платить украинцам. Примечательно, что за всё время боевых действий, никаких серьёзных повреждений газопроводы под Украиной не получили, хотя это могло бы нарушить цепочку поставок.

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Путин акцентирует внимание на том, что украинские власти, считающиеся россиян агрессорами, берут российские деньги. В то же время можно признать факт, что именно эти деньги идут на снабжение украинской армии.