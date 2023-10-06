Однако в североатлантическом альянсе россиян не ждали.

Российский президент Владимир Путин во время своего выступления на Валдайском форуме заявил, что ранее обсуждал с НАТО возможность членства России в военном блоке. Однако, как утверждает политик, североатлантический альянс ответил отказом на такое предложение.

Путин отметил, что на тот момент между Россией и странами-участниками НАТО не было таких идеологических разногласий, ведь тогда в народе ходило мнение: «мы уже свои, как в народе говорят, буржуинские»

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Несмотря на это, всё же определённые препятствия реализации такой инициативы возникли. Как объясняет российский президент, они были связаны с геополитическими интересами и самонадеянностью.

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Стоит отметить, что в 2002 был учреждён совет «Россия - НАТО» на подобие «Украина- НАТО» с формально похожими целями. Российское правительство хотело в рамках этого союза развивать и координировать военно-политические действия военного блока. В 2008 году реализация идей союза встали под сомнение из-за возникших разногласий, в 2014 году его работа фактически прекращена, а возобновление отношений в январе 2022 года оказалось непродолжительны: события 24 февраля 2022 года сделали это невозможным