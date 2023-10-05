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Возможный кандидат американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно подчёркивал, что Европа должна помогать Украине больше, чем Соединённые Штаты Америки, так как боевые действия происходят на их континенте, а не американском.
В этот раз политик опубликовал в своём аккаунте социальной сети X (бывший Twitter) пост, в котором призвал американское правительство остановить военную поддержку Украине до тех пор, пока Европа не сравняется с деньгами, которые американцы потратили на оборону иностранного государства.
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Дональд Трамп неоднократно осуждал действующего американского президента Джо Байдена за его решения по поставкам боеприпасов Украине, из-за чего склады американской армии оказались опустошены. Более того, он недоволен тем, что Байден признал это, когда объявил о поставке кассетных боеприпасов украинцам на фоне нехватки обыкновенных артиллерийских снарядов. Американский политик опасается, что этой информацией воспользуются стратегические конкуренты штатов, в частности Китай.