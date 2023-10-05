Американский президент считает, что европейцы слишком мало уделяют внимание ситуации в своём регионе.

Возможный кандидат американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно подчёркивал, что Европа должна помогать Украине больше, чем Соединённые Штаты Америки, так как боевые действия происходят на их континенте, а не американском.

В этот раз политик опубликовал в своём аккаунте социальной сети X (бывший Twitter) пост, в котором призвал американское правительство остановить военную поддержку Украине до тех пор, пока Европа не сравняется с деньгами, которые американцы потратили на оборону иностранного государства.

реклама

Дональд Трамп неоднократно осуждал действующего американского президента Джо Байдена за его решения по поставкам боеприпасов Украине, из-за чего склады американской армии оказались опустошены. Более того, он недоволен тем, что Байден признал это, когда объявил о поставке кассетных боеприпасов украинцам на фоне нехватки обыкновенных артиллерийских снарядов. Американский политик опасается, что этой информацией воспользуются стратегические конкуренты штатов, в частности Китай.