Голландский министр назвала поддержку украинцев жизненно важной.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что военная помощь Украине является самым дешёвым и доступным способом сдерживания «российской угрозы», чтобы Россия не смогла противостоять НАТО в прямой конфронтации.

По словам голландской чиновнице, западные страны вряд ли смогут поддерживать украинцев в длительной перспективе, в частности из-за возможного отказа Соединённых Штатов Америки от этой задумки, но помощь Киеву является жизненно важной.

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В апреле Кайса Оллонгрен признала, что военная поддержка Украины сказывается на обороноспособности Нидерландов. Тем не менее, она считает это допустимой мерой, ведь за отправленную военную технику страна получает компенсации, на которые потом приобретает уже обновлённое вооружение.

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Ранее Министр обороны Нидерландов заявила, что поставки американских истребителей F-16 от её страны начнутся в начале следующего года, когда украинские пилоты завершат обучение. На замену старым самолётам голландское правительство закупит (уже закупило, ускорит процесс получения) у штатов обновлённые истребители F-35.