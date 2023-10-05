Страна автоматически получит право участвовать в ряде программ помощи государствам-членам.

Издание Financial Times опубликовало статью, в которой рассказало, что Украина в случае вступления в Европейский союз может претендовать на около 186 миллиардов евро дополнительного финансирования в течение семи лет.

Журналисты сразу отмечает, что расширение Европейского союза повлечёт за собой вступление новых девяти государств, включая Украину, поэтому приведёт к глубоким политическим и финансовым последствиям в Европе. Бюджет союза при таком исходе составит 256,8 миллиардов евро.

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Однако вступление украинцев станет невыгодным для ряда государств-членов, которые имеют как обязательства перед Европейским союзом, так и льготы. Их льготные субсидии достанутся Украине, а обязательства по взносам останутся на прежнем уровне.

В рамках Единой сельскохозяйственной политики Европейского союза, Украина обретёт право на получение 96,5 миллиардов евро. Остальные страны встанут союзу в ещё 29,9 миллиардов евро, которые пойдут на выплаты новым государствам-членам. Украина сможет претендовать на получение 61 миллиардов евро из европейских фондов, направленных на улучшение инфраструктуры в беднейших странах-членах союза. Из-за новых союзников Чехия, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта окончательно утратят право на финансирование такого рода.

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Вступление страны, имеющей 41 миллионов гектаров сельскохозяйственных площадей, в Европейский союз отодвинет Францию на второе место в получении сельскохозяйственных субсидий. Выплаты другим государствам-членам в целом упадут на 20,3% на гектар сельскохозяйственной земли.