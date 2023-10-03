До этого она возглавляла Минкульт.

В возрасте 23 года дочь Рамзана Кадырова Айшат возглавила Министерство культуры Чеченской республики, сменив на этой должности Хож-Бауди Буаровича Дааева, который был министром ведомства более восьми лет. До этого на протяжение года она была первым заместителем тогдашнего министра. Перед назначением на пост главы министерства Рамзан Кадыров сразу предупредил, что если его дочь провиниться, то он назначит дату её увольнения, которая оставит пятно на жизни, поэтому на ней лежит большая ответственность.

В этот раз Рамзан Кадыров сообщил в всоём Telegram-канале, что премьер-министр Чечни Муслим Хучиев в ходе совещания внёс инициативу по назначению Айшат Кадырову на пост заместителя председателя правительства субъекта, то есть вице-премьера, по социальному блоку.

реклама

В 2017 году Айшат Кадырова вышла замуж за сына погибшего друга и боевого соратника Рамзана Кадырова - Висхана Зелимхаевича Мацуева, который на тот момент являлся лишь лейтенантом полиции. После женитьбы на дочери главы Чечни, Висхан получил быстрое продвижение по карьерной лестнице в правоохранительных органах. Известно, что дочь Кадырова любит путешествовать, в частности посещать Саудовскую Аравию и Францию (Париж). Во Франции Айшат имеет свой бизнес, также она владеет рестораном «Париж» в Грозном.