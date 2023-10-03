Европейцы считают российско-украинский конфликт экзистенциальной угрозой для Европы.

После принятого двумя палатами Конгресса Соединённых Штатов Америки и подписанного американским президентом законопроекта о временном бюджета, стало известно, что в список расходов американского правительства на ближайшие 45 дней не входит военная помощь Украина. Между этим, ещё остались неиспользованные средства, которые направят на поддержку страны.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, посетивший Украину, на встрече министров иностранных дел европейских государств в Киеве объявил, что европейцы будут просить своих американских друзей продолжить поддерживать украинцев.

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По словам Борреля, в Европе осознают, что российско-украинский конфликт является экзистенциальной угрозой для европейцев, то есть требующий оперативного вмешательства для предотвращения более тяжких последствий.

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