Примечательно, что этот дрон использует украинские двигатели.

Генеральный директор Baykar Defence Халук Байрактар заявил, что Вооружённые силы Украины имеют шансы получить улучшенную версию Bayraktar TB-2, производимую под наименованием Bayraktar Akıncı («Знаменоносный рейдер»)

Халук Байрактар отметил, что разрешение на поставку подобного вооружения предоставляет турецкое правительство. При этом он ничего не упомянул о новых поставках дронов Bayraktar TB-2, которые в большинстве своём были уничтожены российскими войсками. Изначально турецкие ударные беспилотники сыграли немаловажную роль в боевых действиях на украинских территориях.

реклама

Стоит отметить, что производимый с 2018 года высокоточный беспилотный летательный аппарат дальнего действия Bayraktar Akıncı использует в своей конструкции два турбовинтовых двигателя АИ-450Т мощностью по 450 л. с., которые выпускает украинская компания «Мотор Сич»

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее Baykar объявили о предстоящих инвестициях в Украину на сумму 100 миллионов долларов. Турецкая компания построит на украинских территориях завод по производству беспилотных летательных аппаратов, штаб-квартиру и сервисный центр для обслуживания своих дронов.