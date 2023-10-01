Они будут поделены между тремя проектами.

Турецкая компания Baykar, производящая ударные беспилотники Bayraktar TB2, сообщила о своих намерениях инвестировать в Украину 100 миллионов долларов. Речь идёт о трёх проектах, которые реализовываются на украинских территориях.

Baykar планируют поделить средства на строительство завода по производству своих беспилотников, создание сервисного центра для их обслуживания, а также размещения головного офиса компании. Строительства завода планируется завершить через полтора года, после чего в стране появится дополнительные 300 рабочих мест.

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Отмечается, что сотрудничество между странами будет взаимовыгодное: Украина имеет уникальные технологии по производству двигателей, а Baykar беспилотники, которые используют эти самые двигатели. Подчёркивается, что предприятие на украинских территориях будет самодостаточное и экологическое.

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Стоит отметить, что в первые месяцы после поставок Bayraktar TB2 Украине, беспилотные летательные аппараты положительно себя показали в зоне боевых действий. Однако сейчас ударный беспилотник не имеет такого спроса на применение, как это было раньше.