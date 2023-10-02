Поляки сами попросили об этом.

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил о размещении в Польше многоцелевых истребителей четвёртого поколения Eurofighter Typhoon, разработанных британцами совместно с итальянцами. Самолёт стоит на вооружении ряда европейских стран, но не у поляков.

Конкретное количество развёрнутых самолётов не уточняется. Принятие решение британский министр объяснил просьбой польских друзей. Он утверждает, что такой шаг станет мощным сигналом поддержки страны-участника НАТО на фоне возможного высокого уровня угрозы российского вмешательства в парламентские выборы, которые вскоре пройдут в стране.

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Грант Шэппс поделился этой новостью на съезде Консервативной партии в Манчестере, где он говорил о поддержке НАТО и что пока он толкает речь, самолёты уже приземляются в Польше.

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Британский министр добавил, что истребители были отправлены полякам для прохождения ими совместных учений с Военно-воздушными силами Испании. Вместо с авиационной техникой в Польшу поедет 50 британских специалистов. Все они, как и самолёты, вернутся через две недели.