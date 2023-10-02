До 24 февраля 2023 года объёмы продаж китайских беспилотников украинцам имел исчислялись в тысячах долларов.

Главное таможенное управление Китая сообщило, что с 24 февраля 2022 года китайские власти не поставляют украинцам беспилотные летательные аппараты. За 2023 год страна пропустила в Украину только пять беспилотников.

При этом отмечается, что в январе - феврале 2022 года Украина приобрела у Китая 530 беспилотников, на что было потрачено 904 тысяч долларов. Фиксируется также падение объёмов китайско-украинской торговли, которая за 2023 год сократилась на 19,5% и составила приблизительно 4,86 миллиардов долларов.

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Стоит напомнить, что недавно Китай ввёл ограничения на экспорт беспилотников и комплектующих для их производства, в связи с чем издание The New York Times фиксирует усложнение цепочки поставок запчастей для дронов, которые применяются украинской армией в зоне боевых действий.

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Обыкновенные гражданские FPV-дроны, известным производителем которых является китайская компания DJI, могут эффективно применяться в боевых действиях, как для разведки, так и для переноски снарядов, которые сбрасываются на позиции противника. Соединённые Штаты Америки не закупают такие дроны для украинцев из-за внутреннего запрета американского правительства на их приобретение.