Продажи китайских компонентов для дронов сократились.

Издание The New York Times пишет, что из-за введённого Китаем ограничения Украина столкнулась с дефицитом беспилотных летательных аппаратов, которые, как их детали для них, порой ввозятся в страну контрабандным путём для обеспечения нужд армии.

С 1 сентября Китай ограничил экспорт компонентов для производства беспилотников (тепловизоров, радиолокаторов и оборудований связи), так как китайские компоненты активно используются для военных целей.

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Журналисты издания отмечают, что Вооружённые силы Украины теряют ежемесячно около 10 тысяч дронов, а введённые Пекином правила ломают всю налаженную цепочку поставок для украинской армии, тем более в преддверии зимы. Из-за этого российская армия получает определённое преимущество. Руководитель проекта Victory Drones Мария Берлинская объясняет, что есть необходимость убедить Китай в пересмотре своего решения, так как формировать новую цепочку поставок достаточно сложный процесс.

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Украинской армией активно используются беспилотные летательные аппараты от китайских компаний DJI, EHang и Autel, которые Соединённые Штаты Америки не могут поставлять из-за внутренних ограничений.