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Бывший помощник главного советника президента Армении по национальной безопасности Владимир Погосян, отреагировав на заявление депутат Государственной думы Евгения Фёдорова, который высказывался о незаконности выхода стран из Советского союза и легальности действий Азербайджана в случае захвата Зангезура, заявил, что при таких обстоятельствах армяне могут прийти и забрать Армавир и Сочи. Крым и вовсе он назвал на 70% армянским.
Непонятно, исходя из чего была взята цифра в 70%, ведь если обращаться к переписям населения по национальностям за 2001, 2014 и 2021 год, то число жителей Крыма, назвавших себя армянами, колебалось от 0.4% до 0.5%.
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Примечательно, что в своих высказываний бывший армянский государственный служащий не упоминает возможность возвращения Нагорного Карабаха, за который Армения не решилась вступиться, из-за чего в Ереване поднялись митинги против премьер-министра страны Никола Пашиняна. В то же время Владимир Погосян допустил, что раз Азербайджан имеет право забирать всё армянское, то и Армения может забирать всё азербайджанское.