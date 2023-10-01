Об этом сообщил бывший помощник главного советника президента Армении по национальной безопасности Владимир Погосян.

Бывший помощник главного советника президента Армении по национальной безопасности Владимир Погосян, отреагировав на заявление депутат Государственной думы Евгения Фёдорова, который высказывался о незаконности выхода стран из Советского союза и легальности действий Азербайджана в случае захвата Зангезура, заявил, что при таких обстоятельствах армяне могут прийти и забрать Армавир и Сочи. Крым и вовсе он назвал на 70% армянским.

Непонятно, исходя из чего была взята цифра в 70%, ведь если обращаться к переписям населения по национальностям за 2001, 2014 и 2021 год, то число жителей Крыма, назвавших себя армянами, колебалось от 0.4% до 0.5%.

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Примечательно, что в своих высказываний бывший армянский государственный служащий не упоминает возможность возвращения Нагорного Карабаха, за который Армения не решилась вступиться, из-за чего в Ереване поднялись митинги против премьер-министра страны Никола Пашиняна. В то же время Владимир Погосян допустил, что раз Азербайджан имеет право забирать всё армянское, то и Армения может забирать всё азербайджанское.