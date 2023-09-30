«Выход у нас был только один» - подчеркнула комиссия.

Председатель организационного комитета Государственной думы Николай Новичков объявил, что город Нижний Новгород получит статус культурной столицы 2024 года, а в 2025 году это звание достанется Грозному (столице Чеченской республики)

В комиссии подчеркнули, что у них был только один вариант - признать чеченский город культурной столицей. Аргументируется это тем, что Грозный отметился яркими выступлениями с национальными танцами, пением и яркими видеоматериалами. Решение анонсировать становление чеченского города культурной столицей России в 2025 году связано с тем, что населённые пункты в будущем смогут более успешно готовиться к своим мероприятиям. В следующем году будет названа культурная столицей уже 2026 года.

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Победитель вышеописанного конкурса может средства из федерального бюджета на реализацию творческих инициатив и станет центром культурного туризма на время его избрания культурной столицей.

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Мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров (родственник Рамзана Кадырова) выразил благодарность организаторам мероприятия. пожелав им дальнейших успехов. Он вспомнил слова первого главы Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова: «Без культуры нет нации»