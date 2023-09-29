В Ереване уверены, что признание компетенции Гаагского суда не скажется на отношениях с Москвой.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что ратификация Армений Римского статуту, декларирующего признание страной компетенции Международного уголовного суда, окажет негативные последствия для двусторонних отношений с Ереваном.

Представители Министерства подчёркивает, что до армянских партнёров была доведена позиция о неприемлемости ратификации Арменией Римского статута с возможным заключением компромиссного варианта, удобного для обеих сторон. Однако армянское правительство приняло решение в пользу подписания документа.

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Российское ведомство объясняет, что заявление армянских властей об отсутствии негативного влияния такого решения на российско-армянские отношения, является неправдивым. В России против такого шага, так как Гаагский суд выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина. В Москве недоумевают, как российские высокопоставленные чиновники могут осуществлять визиты в Армению, пока Ереван имеет обязательства арестовать российского президента.

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По вышеописанной причине Россия надеется, что Армения и её парламент всё же воздержится от ратификации Римского статута, чтобы избежать подобных казусов.