Об этом он заявил после беседы с Шольцем.

Вчера Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Берлин, где провёл встречу с немецким канцлером Олафом Шольцем. По итогам их беседы казахский президент сделал ряд заявлений, в том числе затрагивающих боевые действия на украинских территория и антироссийские санкции.

По словам Токаева, Казахстана продолжит придерживаться санкционного режима в отношении России. Он убедил немцев, что казахское правительство имеет контакты с соответствующими организациями по соблюдению антироссийских санкций и опасения немецкого правительства по обходу санкционного режима возникать не должны.

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Помимо этого казахский президент призвал Украину и Россию к миру путём переговоров. Однако он сам не знает, на какой платформе должна состоятся мирная конференция, но она должна быть компромиссным решением для обеих сторон и основываться на принципах Организации объединённых наций.

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В то же время Касым-Жомарт Токаев уверен, что у Казахстана не возникнет территориальных притязаний с Россией. Связано это с тем, что в своё время граница между странами была делимитирована и в значительной степени демаркирована. Он подчеркнул, что казахское правительство поддерживает с россиянами регулярные, дружеские контакты на двусторонней основе.