Их могут лишить статуса террористического движения

После того, как американский президент Джо Байден принял решение о выводе армии из Афганистана, демократический режим в стране быстро пал и «талибы» взяли власть под свой контроль, объявив Исламский эмират Афганистан.

Специальный представитель российского президента Замир Кабулов допустил, что «Талибан» в будущем может быть признан легитимным правительством Афганистана, а с организации будет снято клеймо террористов. Для этого новое правительство страны должно заслужить признание, а именно создать этнополитическое инклюзивное государство. Он уточнил, что пока меры для достижения этой цели предприняты не были, Россия не может признать нового посла от афганского правительства, поэтому в афганском посольстве сидит временный поверенный в делах Афганистана.

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Замир Кабулов сделал соответствующие заявления во время пребывания делегации высокопоставленных «талибов» в Москве. Уже сегодня новое афганское правительство примет участие в Московском формате консультаций по афганскому урегулированию, которое пройдёт в Казани. Отвечая на вопрос, на каком правовом положении находится признанный террористической организацией «Талибан» в России, российский чиновник ответил, что Москва «не считает их террористами по существу»

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На текущий момент «Талибан» по-прежнему считает террористической организацией. Однако Замир Кабулов утверждает, что движение уже переросло из террористического и объявило себя национальным, отказавшись от идей глобального джихада и воздействия на идеологию соседних государств.