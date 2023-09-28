Но и это решение пока не согласовано окончательно.

Из-за межпартийных разногласий в Конгрессе, появился риск «шатдауна» (временного прекращения работы правительства) в Соединённых Штатах Америки. Американское правительство просило парламентариев согласовать выдачу Украине 24 миллиардов долларов на срок в три месяца, но сейчас эта сумма снизилась до 6 миллиардов долларов на 45 дней.

Стоит отметить, что и это решение пока что не одобрено. У американских конгрессменов осталось всего несколько дней, чтобы принять временное планирование бюджета, пока в Конгрессе будут обсуждать компромиссный вариант нового бюджетного плана на следующий год.

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Ранее в Белом доме подчёркивали, что в случае временного прекращения работы ряда американских ведомств, военная поддержка Украины, особенно в осенний и зимний период, окажется очень ограниченной. На текущий момент ожидается рассмотрение от Конгресса дополнительного финансирования, в случае одобрения которого, у американцев будет время до середины ноября согласовать план бюджета на следующий год с учётом всех влиятельных мнений в парламенте.