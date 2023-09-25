Ряд американских и европейских чиновников хотят, чтобы в стране соблюдались все демократические институты даже во время военного положения.

Недавно украинский президент Владимир Зеленский рассказал о причинах, по которым обеспечить проведение выборов в Украине невозможно. Помимо того, что украинская конституция предусматривает возможность отказаться от избирательных процедур на время военного положения, есть и другие причины не проводить выборы.

Однако, как пишет издание The Washington Post, ряд чиновников на Западе настроены решительно в вопросе выборов в Украине, требуя их проведения. Приверженцами проведения выборов во время военного положения является американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм (занимает проукраинскую позицию), американский телеведущий Такер Карлсон (занимает пророссийскую позицию) и глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс.

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На Западе есть мнение, что Украина не может так просто взять и отвергнуть идею проведения выборов, поскольку это может привести к разрыву с ключевыми западными политическими игроками, требующими выборы и имеющими существенное влияние в вопросах оказания стране финансовой и военной помощи.