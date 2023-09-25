Он заявил, что структуры безопасности, в которых состоит его страна, не являются эффективными.

Не так давно премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе провалил свою миссию. Тем не менее, армяно-азербайджанский конфликт закончился капитуляцией карабахской армии и переходом региона под контроль Азербайджана.

В этот раз глава армянского правительства выразил мнение, что внешние структуры безопасности, в которых состоит Армения, не являются эффективными с точки зрения государственных интересов и безопасности страны. Он добавил, что к такому выводу пришёл после фактов нападения на Армению, предпринятых Азербайджаном в последние годы.

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По словам Пашиняна, Армения никогда не предавала своих союзников, но они, используя уязвимость армянского государства в вопросах безопасности, осуществляют недружественные действия, нарушая нормы этики, морали и обязательства, договоры.

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Стоит отметить, что армянское правительство не принимает участие в военных учениях ОДКБ, однако в то же время принимает участие в аналогичных учениях, организованных с участием Соединённых Штатов Америки.