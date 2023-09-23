В Белом доме пока что не комментируют это.

Издание NBC News, ссылаясь на свои источники в лице американских чиновников, пишет, что американский президент Джо Байден в рамках визита украинского президента Владимира Зеленского пообещал ему поставить Украине небольшую партию дальнобойных ракет ATACMS.

О подобном писало и издание The Washington Post, утверждающее, что в планах американцев передать украинской армии не стандартные ракеты, а с кассетной боеголовкой, дальность которых ограничивается 300 километрами.

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Украинский президент выражал надежду, что штаты включат свои дальнобойные ракеты в следующий пакет военной помощи, но после его оглашения на сумму в 325 миллиардов долларов, туда не вошли ракеты, а только боеприпасы, противоракеты и вспомогательная техника, оборудование.

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На текущий момент в Белом доме официально не подтвердили передачу ракет. Более того, два дня назад советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что в штатах пока что не планируют поставлять украинцам ATACMS, но и не снимают вопрос с повестки обсуждения.