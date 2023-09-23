С 3,9% до 6% от текущего уровня ВВП.

Издание Bloomberg, основываясь на свои источники, сообщает о планах российского правительства существенно поднять военные расходы в государственном бюджете. Речь идёт о увеличении цифры с 3,9% в 2023 году до 6% от уровня ВВП в 2024 году.

Таким образом военные расходы России вырастут с 6,4 триллионов рублей до 10,8 триллионов рублей, что равно порядка 112 миллиардам долларов. Если сравнивать с 2021 годом, когда на военные нужды выделялось 3,6 триллионов рублей, цифра всего за 3 года увеличится втрое.

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Bloomberg пишет, что старт обсуждения данного вопроса в российским правительстве начался ещё вчера - 22 сентября.

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Примечательно, что по заявлениям премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, украинская армия и ведение боевых действий украинскому народу обходится в 54,6 миллиардов долларов. Тем не менее, как отмечали сами украинские власти, большую часть расходов на себя берут украинские союзники, так как экономика страны в настоящее время попросту неспособна удовлетворить такие громоздкие числа в расходах.