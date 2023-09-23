Украинский президент убеждает в наличие комплексного плана.

Во время своего пребывания в Вашингтоне, разговаривая с американскими журналистами, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооружённые силы Украины вернут контроль над Бахмутом и ещё двумя городами, какими именно - он говорить отказаться.

По словам украинского президента, командование имеет план, причём «очень-очень комплексный план». Стоит отметить, что само контрнаступление задумывалось украинскими властями как комплекс действий.

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Зеленский убеждает, что контрнаступление не будет остановлено в холодную пору года и при плохой погоде, поэтому продолжится и осенью, и зимой. Он подчеркнул, что украинская армия усвоила урок прошлого года, когда зимой прекратила проведение наступательных операций после Харьковской операции, чем дала возможность российской армии восстановить силы и возвести обширную оборону для сдерживания противника.

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На текущий момент украинская армия активно проводит массированные атаки беспилотными летательными аппаратами по Крымскому полуострова. Недавно был поражён штаб Черноморского флота в Севастополе.