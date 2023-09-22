Генсек НАТО выступил с рядом заявлений по наболевшим вопросам.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с рядом заявлений, в числе которых комментарий по поводу вступления Украины в североатлантический альянс. Чиновник в который раз подметил, что пока на украинских территориях идут боевые действия, никто её в военный блок не примет. Тем не менее, военные поставки и обучение украинцев на западной технике делают страну ближе к альянсу.

Столтенберг также назвал лучшим доказательством, что военная помощь от западных стран доходит до Украины, а не гинет в коррупции, это успехи украинской армии на поле боя. О каких конкретно успехах говорил чиновник - непонятно.

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Глава НАТО прокомментировал и расширение североатлантического альянса, в том числе в восточном регионе. Он утверждает, что это не североатлантический альянс агрессивно расширяется на восток, а страны Восточной Европы стараются примкнуть в военный блок. По мнению Столтенберга, подобные решение со стороны восточных стран является абсолютно свободными и демократическими, что в свою очередь является фундаментальными идеями, которые нужно уважать.