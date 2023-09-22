Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Столтенберг: Лучшее доказательство, что военная помощь Украине не разворовывается, это успехи в боях
Генсек НАТО выступил с рядом заявлений по наболевшим вопросам.

реклама

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с рядом заявлений, в числе которых комментарий по поводу вступления Украины в североатлантический альянс. Чиновник в который раз подметил, что пока на украинских территориях идут боевые действия, никто её в военный блок не примет. Тем не менее, военные поставки и обучение украинцев на западной технике делают страну ближе к альянсу.

Столтенберг также назвал лучшим доказательством, что военная помощь от западных стран доходит до Украины, а не гинет в коррупции, это успехи украинской армии на поле боя. О каких конкретно успехах говорил чиновник - непонятно.

реклама

Глава НАТО прокомментировал и расширение североатлантического альянса, в том числе в восточном регионе. Он утверждает, что это не североатлантический альянс агрессивно расширяется на восток, а страны Восточной Европы стараются примкнуть в военный блок. По мнению Столтенберга, подобные решение со стороны восточных стран является абсолютно свободными и демократическими, что в свою очередь является фундаментальными идеями, которые нужно уважать.

#украина #нато #столтенберг
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Спикер ВВС ВСУ: Украина в перспективе хотела бы получить от США истребители F-35
Польша объяснила о решении ввести эмбарго против Украины: пусть украинские олигархи торгуют у себя
Politico: Польские власти жертвуют помощью Украине для победы на выборах
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Военкор Андрица сообщил о разгроме элитной 82-й бригады ВСУ у Работино
25
Параллельный импорт в РФ спас экономику Германии, но уже скоро немецкие товары будут никому не нужны
6
Американские парламентарии полны решимости добиваться усиления санкций против Китая в полупроводниковой сфере
+
Зеленский усомнился в возможности «крупного прорыва» в рамках наступления в этом году
+
Марсоход Curiosity обнаружил древние обломки, образовавшиеся текущей водой
4
Китайские пограничники задержали грузовик, нелегально перевозивший 360 чипов Intel за $72 000
+
Samsung выпускает бета-обновление One UI 6.0 на базе Android 14 для серии Galaxy S21
3
Первый закон Ньютона неправильно интерпретировали на протяжении 300 лет из-за ошибки перевода
1
NASA показало снимок обратной стороны Луны, которую раньше никто не видел
2
Маккарти пообещал потребовать от Зеленского отчет об отданной ВСУ помощи США
+
Производитель «Ланцетов» разработал аналог дронов-камикадзе «Герань»
3
Экс-министр юстиции Венгрии: ЕС шантажирует страны, защищающие национальные интересы
+
Какие iPhone стоит покупать в 2023 году
1
Reuters: США завершат учения с Арменией в установленный срок 20 сентября
+
NVIDIA поддерживает разработчиков, забивающих на оптимизацию, так как DLSS всё вытянет
12
Крупнейшая авиакомпания Канады Air Canada сообщила о кибератаке
+
Купленный на Best Buy Core i9-13900K оказался муляжом без внутренних компонентов
7
ВКС России стали применять планирующие бомбы для уничтожения мостов
1
Основатель Oracle неожиданно продемонстрировал Tesla Cybertruck в полицейском исполнении
4
Президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим, тянущим на дно спасателя
+

Популярные статьи

Шесть советских истребителей, намного опередивших свое время по версии Military Watch
19
Сколько самолётов Су-24 досталось Украине после распада СССР
5
Перехожу на самый популярный дистрибутив Linux по рейтингу DistroWatch
28
Как разозлить зрителя: девять примеров от "Нетфликс"
2
Процессоры Intel 14-го поколения – это уловка маркетологов для продаж предыдущего 13-го поколения
39
Российская оружейная компания Lobaev Arms приступила к испытанию гиперзвукового снайперского патрона
4
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Сентябрь)
6
Эволюция игровых псевдо автосимуляторов, на примере GRID Autosport и GRID 2019
10
Как тезисы от фаната Nvidia превращаются в неудобные фейки
89
Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил про истощение ВСУ - выясняем, насколько он прав
34

Сейчас обсуждают

Десница Императора
11:28
У автора статейки обычная женская истерика. Достаточно лишь одного факта, чтобы забыть про зелёное навсегда - очень плохая по сравнению с красными картинка. Во-первых, жуткие цвета, корторые не испраи...
За что в интернете не любят "нефанатов"
Вячеслав Безруков
11:27
А прибыль тратить на вечное расширение и улучшение производства?
Робот-гуманоид, выполняющий обязанности гендиректора компании Dictador, работает без выходных
Gepard
11:25
это не страшно я их перевоспитаю от нацизма, а как они в еде, не привередливые ? какую еду им лучше давать ?
ВКС РФ нанесли ракетный удар по танковому заводу в Харькове
Чaтo-Б0t
11:24
Полуденное КГ/АМ.
Член команды Shiba Inu: Shibarium привлечёт серьёзных инвесторов
Roditch
11:15
Принц Сербии и Югославии? Автор, срочно нужно мнение императоров Священной римской и Австро-Венегрской империй.
Полянский: роль российских миротворцев в Нагорном Карабахе безальтернативна
Тruth Seеker
11:15
Тем временем ватники и прочие турбопатриоты продолжают покупать продукцию США и пользоваться их сервисами
Без ATACMS, зато с ракетами и пулемётами ПВО и кассетными боеприпасами — США выделили Украине очередной пакет военной «помощи»
Дмитрий Игнатьев
11:09
Я че то недопонял; чему радоваться? Что унас ,,герани,, начали делать? О чем статья ?
Производитель «Ланцетов» разработал аналог дронов-камикадзе «Герань»
Китя.
11:08
А на АМУДЕ 1800х от 2700х разница 5% также 2700х и 3700х те же 5% также и 3700х и 5700х разница 5% а 5800х и 7700х вообще 3%. а 5800X3D от 7800X3D вообще 2% Какая щедрость ВАУ. Так что такая вата не т...
Процессоры Intel 14-го поколения – это уловка маркетологов для продаж предыдущего 13-го поколения
Roditch
11:08
Хуже, это какая-то форма психического заболевания. Через месяц-два iPhone 15 можно будет купить вообще без проблем как в салоне, так и с доставкой.
Сегодня начались продажи Apple iPhone 15 в офлайн-магазинах, без очередей не обошлось
Чaтo-Б0t
11:05
Не ной, готовься к земле, как учит вас пан Клычко.
ВКС РФ нанесли ракетный удар по танковому заводу в Харькове
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем