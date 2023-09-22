Украинцы отправили жалобу в организацию на фоне эмбарго на импорт украинского зерна.

Не так давно украинские власти объявили о намерениях подать жалобу во Всемирную торговую организацию на Польшу, Венгрию и Словакию, как ответ на их решение ввести эмбарго на импорт украинских сельскохозяйственных товаров в одностороннем порядке. До того момента, пока Киев не заявил о намерениях подать жалобу, в Европейском союзе поддерживали позицию украинских властей.

Сейчас же, как пишет издание Financial Times, Европейский союз рассматривает возможность встать на защиту своих стран-участников в ходе разбирательств по жалобе украинского правительства во Всемирную торговую организацию.

реклама

Журналисты издания сообщают, что Европейская комиссия будет работать над координацией аргументов Польши, Венгрии и Словакии против жалобы Киева. Соответствующие документы, свидетельствующие о планах Европейского союза участвовать в судебных разбирательствах в соответствии с европейским законодательством, направлены странам.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Уточняется, что основной целью Брюсселя является предотвращение расследования на уровне Всемирной торговой организации. Европейский союз хочет добиться конструктивного решения или рассмотрения конфликта между странами на уровне Европейской комиссии.