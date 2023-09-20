Сейчас расследуется, мог ли образ жизни Цинь Гана нанести ущерб национальной безопасности Китая.

Некоторое время назад была новость о том, что бывший Министр иностранных дел Китая Цинь Ган пропал из медиа-пространства. Предполагалось, что это связано с его внебрачными связями. Позже стало известно, что чиновника на должности сменил его предшественник - Ван И.

Издание The Wall Street Journal опубликовало статью, в котором более подробно рассказало о такой теории. Журналисты издания ссылаются на осведомлённые источники, которые знакомы с внутренней проверкой Коммунистической партии Китая, пришедшей к выводу, что бывший Министр иностранных дел Китая Цинь Ган, находясь на должности чрезвычайного и полномочного посла страны в Соединённых Штатах Америки, заимел там внебрачную связь. Позже появилась информации о том, что у него даже появился сын.

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The Wall Street Journal уточняет, что официальной причиной увольнения китайского министра стали «проблемы с образом жизни»

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Китайские спец. службы активно изучают вопрос внебрачной связи Цинь Гана, расследуя ситуацию на момент угрозы национальной безопасности Китая. Китайский министр мог поставить в ущерб интересы китайского государства, имея семью за пределами своей страны.