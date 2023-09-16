На своей должности чиновник пробыл всего полгода.

Издание Financial Times опубликовало статью, в которой, ссылаясь на американских чиновников, знакомых с разведывательными данными, рассказало об отстранении Министра обороны Китая Ли Шанфу с последующим нахождением его под следствием. Журналисты описывают ситуацию как «очередной признак хаоса среди элитных членов военного и внешнеполитического истеблишмента Пекина»

Дело в том, что китайский министр не появлялся на публике уже более двух недель. Он должен был присутствовать на ежегодном собрании по оборонному сотрудничеству Вьетнама и Китая, который намечался с 7 на 8 сентября, но за два дня до даты его поездка была отменена по состоянию здоровья.

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До этого Министр иностранных дел Китая Цинь Ган, также занимавший свою должность около полугода, был уволен со своей должности. Предполагалось, что причиной увольнения послужили слухи о романтической связи чиновника с гонконгской тележурналисткой Фу Сяотянь, у которой родился ребёнок.

В августе китайский лидер Си Цзиньпин сместил двух военных офицеров с должности - командующего ракетными войсками Китая генерала Ли Ючао и его заместителя Лю Гуанбиня. Они по тому же сценарию не появлялись на публике несколько месяцев.