Вырабатывая электроэнергию, они смогут сократить срок заключения.

Тюрьма в Бразилии с велотренажёрами, вырабатывающими электроэнергиюУкраинский депутат Сергей Гривко сообщил, что в Верховную раду Украины поступил один из его «креативных законопроектов», концептуальная суть которого - посадить 50 тысяч заключённых на веломашины, чтобы они могли генерировать электроэнергию посредством езды на велогенерационных установках.

Причём депутат предлагает мотивировать заключённых вырабатывать электричество, а не принуждать к этому. За участие в таких кардио-нагрузках заключённый могут сократить свой срок заключения на 30 дней за год. Если эксперимент окажется успешным, Гривко предлагает подключить к генерации электроэнергии тренажёрные залы.

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Ранее в Верховную раду Украины внесли законопроект, предполагающий сокращать тюремный срок заключённым, которые читают книге на государственном языке. Если читатель берёт книги из тюремной библиотеки на украинском языке, то при их прочтении формируют «правильные духовные и моральные ценности», чем упрощает свою социализацию после освобождения из мест лишения свободы. Заключённый также должен был бы сдать экзамен, где его проверят, действительно ли он знакомлен с прочитанным материалом.