Она утверждала, что ВСУ взяли населённый пункт, но сами же военные опровергли это.

Некоторое время назад заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о взятии Вооружёнными силами Украины села Андреевка Донецкой области. Нюанс в том, что сами же военные, в частности Третья отдельная штурмовая бригада Вооружённых сил Украины, состоящая преимущественно из «азовцев», опровергла информацию, назвав её ошибочной и преждевременной.

Украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил, что решением Кабинета министров Украины были освобождены от своей должности все заместители Министра обороны Украины, включая Анну Маляр. Однако такое кадровое решение обусловлено не её скандальными заявлениями, а вхождением в должность нового Министра обороны Украины Рустема Умерова, сменившего Алексея Резникова.

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Среди уволенных украинских чиновников: Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский, Андрей Шевченко, Виталий Дейнегу, Денис Шарапов и Государственный секретарь министерства Константин Ващенко. Кто войдёт в новый кабинет Министра обороны Украины - пока неизвестно, но это будут уже новые лица и, скорее всего, до этого не появлявшиеся в медиа-пространстве, так как репутация украинского оборонного ведомства понесла ущерб после коррупционных скандалов в министерстве Резникова.