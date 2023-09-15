Они считают, что распространять недостоверную информацию вредно для выполнения боевых задач.

Вчера заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр сделала заявление, что украинские силы продвигаются в Бахмуте, удерживают позиции на севере и успешно наступают на юге. Она также упомянула о взятии села Андреевка Донецкой области.

Однако слова украинской чиновницы были опровергнуты, причём самими же украинскими военными. В Telegram-канале Третьей отдельной штурмовой бригаде Вооружённых сил Украины, состоящей преимущественно из «азовцев», назвали заявление Маляр ошибочным и преждевременным.

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Украинское подразделение отмечает, что сейчас продолжаются серьёзные и тяжёлые боевые действия в окрестностях Клещеевки и Андреевки. В пресс-службе добавили, что преждевременные заявления об освобождении каких-либо населённых пунктов представляют угрозу для жизни украинских военных и наносят вред выполнению боевых задач.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский говорил, что ожидать счастливого конца контрнаступления не стоит, его не будет, так как украинская армия уже понесла существенные потери.