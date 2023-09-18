Куда бронетехникой не проедем - будем лететь, не дадут самолёты - будем отправлять беспилотники.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление будет продолжаться при любой погоде и украинское правительство не пойдёт на разрешение военного конфликта путём передачи России части украинских территорий.

Вопрос по поводу территориального уступка был задан украинскому президенту телеканалом CBS, на что он ответил: «Нет. Это наша территория»

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Украинский президент также утверждает, что Украине не может терять времени, поэтому стоит забыть о погоде и тому подобном. По его словам, куда украинские военные не смогут проехать на бронетехнике, туда они полетят, а если союзники не обучат и не поставят самолёты, то будут запускаться беспилотники.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что украинская армия будет продолжать контрнаступление и в холод, и в сырость, и в грязь. Издание The Wall Street Journal, взяв интервью у украинских военных, уже писало на этот счёт статью, в которой отмечалось уменьшение возможностей для бронетехники в связи с погодными условиями.