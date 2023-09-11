Допускалась вероятность, что в холодную погоду ВСУ перестанут наступать.

Не так давно издание The Economist писало, что у Украины осталось приблизительно 6-7 недель на продолжение контрнаступления до достижения кульминации боевых действий. Украинская армия вынуждена добиться хотя бы минимальных успехов в рамках наступательных операций, при этом имея ограничение в виде времени. Допускалось, что ВСУ придётся ускорить темп боёв, так как ухудшающаяся погода осенью ограничивает возможности военных.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Вооружённые силы Украины продолжат контрнаступление и в холод, и в сырость, и в грязь, добавив, что бороться будет сложнее.

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Глава украинской разведки признаёт, что контрнаступление имеет достаточно медленный прогресс, чем он ожидал. Буданов отмечает, что наступление ведётся на нескольких направлениях, а ситуация в целом характеризуется как сложная.

Председатель Объединённого комитета начальников штабов Соединённых Штатов Америки генерал Марк Милли в интервью BBC уже говорил, что активная фаза наступления украинской армии продлится до начала ноября, а после продвижение ВСУ будет ещё более затруднено.