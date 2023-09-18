Объясняется это тем, что ракеты нужны в небольшом количестве для максимизации успехов ВСУ.

Издание Bloomberg пишет, что четверо высокопоставленных сенаторов от Республиканской партии призывают американского президента Джо Байдена объявить о передаче дальнобойных ракет ATACMS Украине. Подходящим для этого моментом считают скорую встречу американского президента с украинским президентом.

Как объясняют в Сенате, Украине удалось ослабить боевую мощь России и ей требуется лишь небольшая часть американских запасов дальнобойных ракет, чтобы максимизировать вероятность успеха украинской армии в нынешних и последующих контрнаступательных операциях.

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Ожидается, что очередной пакет военной поддержки Соединённые Штаты Америки могут объявить на встречу Зеленского с Байденом. Однако, как ранее обозначал представитель Белого дома, в списке пока что нет ATACMS.

Ранее Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Украина сама вправе решать, по каким целям им отрабатывать из поставляемого американцами вооружения, ведь после доставки украинцам оно перестаёт быть американским. Речь была и об оружии дальнего действия.