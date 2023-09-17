Он добавил, что после того, как США поставили оружие украинцам, оно перестаёт быть американским.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки а совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок прокомментировал опасения штатов поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS из-за возможных ударов по российским территориям.

По словам американского чиновника, Украина вправе самостоятельно решать, по каким целям им использовать поставляемое Западом вооружение. Более того, по его мнению, после того, как американцы доставили оружие украинцам, оно перестаёт быть американским.

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Блинкен утверждает, что когда речь идёт о решениях по нацеливанию, украинцы сами принимают решения, исходя из того, что может быть наиболее эффективным в их работе по восстановлении суверенитета и территориальной целостности.

Несмотря на это, украинские власти неоднократно обещали американскому правительству не наносить ударов по российским территориям американским оружием, в особенности кассетными боеприпасами, используя их лишь в зоне боевых действий.

На текущий момент Соединённые Штаты Америки официально не объявили о поставках ATACMS, хотя обсуждение этого вопроса идёт в активной фазе. В иностранных средствах массовой информации предполагают, что окончательное решение по ракетам примут этой осенью.