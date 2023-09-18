Не исключается тот факт, что аэростат попросту сбился с курса из-за ветра.

В начале февраля американские военные начали фиксировать китайский аэростаты, пересекающие границу с Соединёнными Штатами Америки. Один из таких был сбит в небе над Атлантикой из-за подозрений, что он мог собирать разведывательные данные для Китая. Китайцы же утверждали, что сбитый американцами аэростат лишь гражданский воздушный объект, случайно отклонившийся от курса из-за ветра.

Председатель Объединённого комитета начальников штабов Соединённых Штатов Америки генерал Марк Милли спустя полгода в интервью телеканалу CBS News сообщил, что с высокой степенью достоверности сбитый китайский аэростат хоть и являлся шпионским, но не передавал никаких разведывательных данных в пользу Китая. На борту воздушного шара якобы была аппаратура для сбора разведывательных данных.

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В то же время Милли допустил случайное отклонение аэростата от курса. Связано это с тем, что на такой высоте двигатель воздушного шара не мог справиться с сильным ветром.

В Китае изначально отвергали обвинения американского правительства в шпионаже, считая, что американцы проявили чрезмерную реакцию в этом инциденте.