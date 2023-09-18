Так российский министр ответил на возможные поставки дальнобойных ракет ATACMS.

За последнее время был вновь поднят вопрос поставок Украине дальнобойных ракет ATACMS, по которому хотя пока не принято решение, но активная фаза обсуждения уже есть. Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки и вовсе утверждает, что украинцы сами вправе решать, по каким целям им наносить удары, в том числе дальнобойным оружием, ведь всё поставленное американцами - уже не американское.

Российский тележурналист Павел Зарубин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» попросил Министра иностранных дел России Сергея Лаврова прокомментировать планы Вашингтона по поставке дальнобойных ракет ATACMS, на что чиновник дал свой ответ.

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Российский министр заявил, что происходящее на украинских территория - следствие долгой подготовки Украины, которая имеет цель вести борьбу для нанесения стратегического поражения России. По словам Лаврова, чтобы американцы не говорили, они управляют этими боевыми действиями, поставляя оружие, боеприпасы, разведывательные данные, спутниковые снимки, тем самым ведя войну против России.