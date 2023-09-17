В Румынии уже предложили, как можно было бы отреагировать на ситуацию.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку винтервью изданию Der Spiegel заявил, что Европейскому союзу стоило бы подумать над мерами в случае победы России в боевых действиях на украинских территориях. Он предложил несколько своих вариантов.

Глава румынского правительства предлагает при таких обстоятельствах существенно ограничить торговлю с Россией, в частности в сфере энергоресурсов. Он считает, что такой шаг необходим даже если он ляжет тяжёлым бременем для Европейского союза.

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Нюанс в том, что позиция Румынии не отражает интересы европейских государств. В Европейской союзе есть страны, которые не поддержат запрет на торговлю с Россией, например Венгрия. К ней могут присоединится другие страны, не желающие терпеть экономические убытки из-за политических решений. Можно сделать взгляд и в сторону Польши, которая будет руководствоваться исключительно своими интересами, хотя и не имеет зависимости от российского импорта.

Ранее Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что у России нет других вариантов, кроме как победить в боевых действиях. Основной задачей для российской армии он назвал уничтожение бронетехники украинских военных.