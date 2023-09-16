Им не положена ротация, как другим военным.

В сентябре 2022 года российский президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, в рамках которой было призвано на службу 300 тысяч человек. Все они преимущественно должны были обладать военно-учётной специальности и опытом боевых действий.

Председатель комитета по обороне Государственной думы Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные россияне не вернутся домой до завершения боевых действий. Никакая ротация для них не предусмотрена, в отличие от других военнослужащих, пребывающих на передовой. В то же время чиновник напомнил, что военнослужащие имеют законное право на отпуск каждые шесть месяцев службы.

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В июне российский президент Владимир Путин говорил, что когда-то будет необходимо определить сроки возвращения мобилизованных домой и зависит они будут от потребностей армии.

На текущий момент проведение новой волны частичной мобилизации опровергается. Представители власти начали чаще говорить о том, что российская армия не имеет потребности в новой партии мобилизованных, а её ряды пополняются контрактными военнослужащими. Об этом заявил и заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.