До этого была информация, что британцы опасаются признавать «вагнеровцев» террористами, так как Путин сознался в их финансировании.

В начале августа издание The Times опубликовало статью, в которой рассказало о решении британского правительства отложить признание ЧВК «Вагнер» на фоне недавних слов российский президента Владимира Путина. Тогда Путин подтвердил, что «вагнеровцы» находились на финансировании России и признание их террористами могло бы вызвать определённые дипломатические и юридические сложности при контакте со страной.

Тем не менее, уже вчера Министерство внутренних дел Великобритании объявило о внесении ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. По заявлениям ведомства, «вагнеровцы» причастны к подготовительным действиям к терроризму, а также осуществлению действий, направленных на причинение серьёзного насилия в отношении людей, их имущества.

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Такое казалось бы незначительное решение британского правительства имеет определённые последствия для британцев. Таким образом те, кто поддерживают действия частной военной компании или финансируют её, находясь на территории страны, вполне могут быть обвинены в совершении уголовного преступления с наказанием в виде тюремного заключения на срок до 14 лет.