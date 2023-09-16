Американцы неоднократно сообщали о небольших запасах данного типа ракет.

Ещё с лета прошлого года украинские силы просили о поставках дальнобойных ракет ATACMS, которые возможно запускать с M142 HIMARS. Тогда это казалось невообразимо, но сейчас вполне рассматривается Белым домом как один из возможных исходов. Весной была информация о том, что американцы отказались поставлять ракеты, сославшись на их нехватку, но сейчас обсуждение этого вопроса возобновлено.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники в лице чиновников Белого дома, пишет, что Соединённые Штаты Америки действительно могут поставить Украине дальнобойные ракеты уже этой осенью, но в ограниченном количестве, чтобы снизить беспокойство Пентагона по поводу чрезмерного использования американских боеприпасов.

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В статье The Wall Street Journal отмечается, что пока что американский президент Джо Байден не одобрил передачу ATACMS, но вопрос вновь рассматривается, чтобы помочь Украине преодолеть разветвлённую систему из оборонительных снаряжений российских сил на Южном направлении зоны боевых действий.