Россияне могут производить в год до двух миллионов артиллерийских снарядов.

Издание The New York Times пишет, что несмотря на усилия в виде антироссийских санкций и экспортный контроль со стороны Запада, России удалось нарастить количество производимой военной техники и боеприпасов. Отмечается, что до 24 февраля 2022 года россияне производили около ста танков в год, а сейчас это число равно двумстам.

Канцлер Министерства обороны Эстонии выразил предположение, что Россия преуспевает Запад в производстве артиллерийских снарядов в семь раз, производя около двух миллионов боеприпасов. При этом всём, российская армия тратит намного больше боеприпасов, чем производит. Это число варьируется в 20 тысяч единиц артиллерийских снарядов в день, что равно около семи миллионам снарядам в год. Таким образом российские военные покрывают лишь малую часть расхода боеприпасов.

реклама

Журналисты издания добавили, что Россия работает над тем, чтобы нарастить собственное военное производство, при этом не поставив свою экономику на «военные рельсы»

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил о готовности перевести экономику Украины на военные реальсы.