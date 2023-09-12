В такой ситуации становится непонятно, как называется текущее положение украинской экономики, зависящей от иностранной помощи.

В интервью The Economist Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотя украинской народ ожидает завершения боевых действий, украинские власти должны готовиться к затяжному военному конфликту, за которым произойдут негативные последствия. Связано это с тем, что помимо боевых потерь, возрастёт и иммиграция населения из страны.

Украинский президент утверждает, что для ведения боевых действий на истощение необходима полностью милитаризованная экономика, перспективу которой придётся донести украинскому правительству до своего народа.

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Зеленский подчёркивает, что спустя 19 месяцев боевых действия он морально готов к переходу экономики на «военные рельсы» и будет обсуждать эту идею с народом только в случае, если «слабость в глазах его западных союзников станет тенденцией»

Если же планы по милитаризации экономики имеют место быть, то возникает вопрос, в каком состоянии тогда находится текущая украинская экономика, зависящая от иностранной помощи. И какими методами украинские власти собираются полагаться исключительно на себя в финансовом вопросе.