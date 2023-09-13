Российский министр также прокомментировал недавнее заявление Блинкена о неготовности России к переговорам.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российский президент Владимир Путин неоднократно говорил о готовности к переговорному процесс и последствиях при его затягивании: «Чем дольше Киев затягивает, тем сложнее договариваться»

Российский министр считает, что первым шагом для переговоров между Россией и Украиной должна стать отмена указа украинского президента Владимира Зеленского о запрете диалога с Москвой.

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Министр иностранных дел Украины также высказывался на этот счёт, выражая мнение, что российско-украинский конфликт может быть закончен только на поле боя, а простое усаживание сторон за стол переговоров никак не повлияет на фактическое его разрешение и закрепления многолетних гарантий мира.

Ранее Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен сообщил, что когда Путин будет к переговорам, то украинцы первыми согласятся на них, а американцы поддержат украинскую позицию. Всё это с поправкой уважения суверенитета и территориальной целостности Украины, то есть выполнения украинских условий.