А украинскую позицию поддержат американцы.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен после своего визита в Украину, заявил, что видит у Киева серьёзный настрой на продолжение усилий по возвращению своих территорий. В то же время для организации переговорного процесса нужно двустороннее согласие - и украинцев, и россиян.

По словам американского дипломата, в штатах не видят признаков интереса у российского президента Владимира Путина по проведению переговоров с украинским правительстве. Он добавил, что если такой интерес всё же появится, то, скорее всего, украинцы станут первыми, кто вступит в переговоры. Американцы же поддержат украинскую позицию. Блинкен подчеркнул, что именно украинцам решать, где будут проходить «линии» и когда это всё закончится.

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Своё заявление Энтони Блинкен закончил тем, что весь мир ожидает завершения боевых действий, но такой исход должен быть подкреплён устойчивыми условиями, направленными на укрепление суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ряд российских официальных лиц сообщал о готовности России принять участие в переговорах, но главной помехой для этого называли указ украинского президента, запрещающий говорить с Путиным, а также требование по выводу российских войск.