Чиновник намечает, что реальных оппонентов у действующего российского президента нет.

На фоне проходящих выборов в России и относительно скорых президентских выборов в 2024 году, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сделал заявление касаемо кандидатуры действующего главы государства. Он отметил, что пока что Путин не выдвигал свою кандидатуру, но если он это сделает - у его оппонентов нет шанса.

По мнению российского чиновника, если действующий президент заявит о своём плане баллотироваться на третий срок, то реальной конкуренции на грядущих выборов у него нет. Он добавил, что конкуренция отсутствует в России конкретно на нынешнем этапе.

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Ранее Песков уже делал заявление, что президентские выборы в России - это не совсем демократия, а скорее дорогостоящая бюрократия. Этим он хотел сказать, что высокий уровень консолидации россиян с почти стопроцентной вероятностью говорит о переизбрании Путина президентом.

Восьмые президентские выборы в России состоятся предварительно 17 марта 2024 года, но окончательная их дата станет известна не ранее чем за 100 дней (8 декабря 2023) и не позднее чем за 90 дней (18 декабря 2023) до дня голосования.