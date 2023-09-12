Немцы утвердили поддержку Украине до этого времени.

Бригадный генерал Вооружённых сил Германии Кристиан Фрейдинг во время своего визита в Украину допустил, что боевые действия на украинских территориях могут продлиться до 2032 года. Более того, он утверждает, что немецкие власти уже готовы к длительной финансовой поддержки украинцев, обеспеченной вплоть до вышеуказанного периода.

В Турции также скептически относятся к быстрому урегулированию российско-украинского конфликта. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что никаких перспектив мира на горизонте не прослеживается, а его страна не подливала масла в огонь, прилагая усилия только по снижению эскалации военного конфликта.

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Ранее Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен после своего очередного визита в Украину заявил, что как только Россия будет проявлять интерес к переговорам, то украинцы сразу же вступят в них, а американцы последуют за ними. Американский дипломат подчеркнул, что важным является установление мира с сохранением суверенитета и территориальной целостности Украины.