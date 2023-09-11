Он назвал странным такое явление.

С 11 по 20 сентября Армения примет участие в совместных учениях с Соединёнными Штатами Америки, тем самым став одной из немногих постсоветских стран, пошедших на такое военное сотрудничество с американцами. Пресс-секретарь российского президента заявил, что такие события вызывают настороженность.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и вовсе считает, что совместные армяно-американские учения выглядят странно, поскольку Ереван отказывается от участия аналогичных военных учений в рамках ОДКБ, членом которого является.

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Лавров считает, что нет ничего хорошего в том, что НАТО пытается «проникнуть» в Закавказье. Тем не менее, российский министр надеется, что так или иначе союзнические обязательства между в политике Армении, которые ценит Россия, возобладают.

В Армении всё чаще стали подвергать Россию критике в связи с эскалацией многолетнего конфликта в Нагорном Карабахе. Премьер-министр страны Никол Пашинян утверждает, что российский миротворческий контингент не в состоянии выполнять свои обязательства по контролю определённых маршрутов, в том числе Лачинского коридора.