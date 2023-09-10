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Байден раздосадован отсутствием Си Цзиньпиня на саммите G20
Ещё до саммита иностранные издания писали, что такая весть расстроила американского президента.

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В начале недели, ещё до проведения саммита G20, была информация от издания Reuters, что президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден расстроен отсутствием китайского лидера Си Цзиньпиня на мероприятии межгосударственного сообщества.

Однако сейчас американский президент действительно подтвердил, что его раздосадовало отсутствие китайского лидера на саммите. Тем не менее, он отметил, что даже без Си Цзиньпиня мероприятие проходит хорошо, но с главой Китая было бы и вовсе здорово.

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В Белом доме неоднократно пытались установить более крепкий контакт Соединённых Штатов Америки с Китаем. Американцы пытались договориться о встрече Министров обороны, но китайцы выступили против этого. Американский президент также давал общественности понять, что хочет личной встречи с Цзиньпинем. Была даже информация о готовящейся «тайной встречи», но ни о каких договорённостях или результатам не сообщалось.

От Китая на саммите G20 присутствовал премьер Государственного совета Китайской народной республики Ли Цян.

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#сша #китай #байден #си цзиньпин
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