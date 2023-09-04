Китайский лидер отправил вместо себя премьера Госсовета.

Недавно издание Reuters сообщило, что китайский лидер Си Цзиньпин пропустит предстоящий саммит G20, отправив вместо себя премьера Государственного совета Китая Ли Цяна. Российский президент Владимир Путин также отказался от прямого участия в мероприятии.

Издание Fox News пишет, что американский президент Джо Байден будет разочарован отсутствием китайского коллеги на саммите. Об этом он заявил во время своего общения с журналистами в Рехобот-Бич(штат Дэлавер)

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Ранее Financial Times писали, что отсутствием двух лидеров ключевых стран в мире может серьёзно ударить по статусу форума и площадки в целом.

Следующий саммит клуба стран «Большой двадцатки» пройдёт в Нью-Дели(столица Индии) с 9 по 10 сентября. На фоне запланированного мероприятия индийские власти разработали комплекс мер по борьбе с обезьянами, которые заполонили индийский город. Специально обученные люди отпугивают животных криками, а на улицах установлены макеты обезьян-лангуров, которые должны отгонят макак-резусов, доставляющих городу неприятности.