Об этом он заявил в разговоре с Макроном.

Недавно была новость о том, что Азербайджан увеличивает своё военное присутствие на армянской границе, используя технику с символами тактического обозначения в виде перевёрнутой буквы A(∀) и букв F, V, Z.

На фоне этого Премьер-министр Армении Никол Пашинян в разговоре с французским президентом Эммануэлем Макроном заявил, что готов обсуждать с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым деэскалацию ситуации в Нагорном Карабахе.

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Пашинян с Макроном обсуждали ухудшение гуманитарного кризиса в регионе из-за незаконного блокирования Лачинского коридора. Глава армянского правительства затронул вопрос наращивания числа военных на границе с его страной, что привело к росту напряжённости.

Премьер-министр Армении подчеркнул приверженность Еревана к Пражским соглашениям от 6 октября 2022 года и Брюссельским договоренностям от 14 мая 2023 года. Он считает, что все споры должны решаться методами дипломатии и в конструктивной атмосфере.

Эманнюэль Макрон поддержал своего коллегу, заявив о готовности Франции содействовать в достижении мира в Нагорном Карабахе.